Reggio Calabria – “Il benessere incontra la terapia oncologica: studio clinico pilota in estetica oncologica”. Il 14 giugno l’evento online

Troppo spesso non si pone la giusta attenzione all’aspetto estetico-psicologico in un percorso di guarigione, ma migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici può fare la differenza. Scoprire di avere un cancro è devastante per qualsiasi essere umano, a maggior ragione quando i medici cominciano a parlare di terapie. Oltre al trauma della malattia che mette di fronte la paura, la paura di non farcela, bisogna fare i conti con gli effetti devastanti delle terapie che nella maggior parte delle persone hanno conseguenze estetiche.

“Grace, L’ Amore che Dà la Vita” vanta diverse collaborazioni in campo medico scientifico; le quali, attraverso seminari formativi e percorsi di specializzazione, hanno costituito un ponte di collegamento con realtà di eccellenze nazionali e internazionali come quella di APEO e sarà il presidente nazionale, Carolina Ambra Redaelli, a relazionare sullo studio clinico pilota in Estetica Oncologica. Interverranno Lidia Papisca, presidente Associazione “Grace, l’Amore che Dà La Vita”; Fabiana Gasparro, specializzata in estetica oncologica APEO; Luisa Foletti, psicologa specializzata in medicina psicosomatica; Giusy De Giovanni, assistente sociale specializzata e Manuela Corbo, direttrice didattica A.D.A.P.

L’evento si terrà su piattaforma ZOOM, dalle ore 10:30, per partecipare è necessario iscriversi inviando la richiesta a: associazionegrace.gm@gmail.com.