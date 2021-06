Reggio Calabria – Aperte le iscrizioni all’esame Cedils (Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri)

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso e all’esame CEDILS (Certificazione in didattica dell’Italiano a stranieri- L2/LS) in collaborazione con il Laboratorio ITALS dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tale Certificazione apre le porte all’insegnamento della Lingua Italiana a Studenti Stranieri. La CEDILS rientra nei titoli di specializzazione L2/LS riconosciuti dal MIUR per accedere anche alla nuova classe di concorso A23 dedicata all’insegnamento dell’italiano L2.

Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il sito web dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria al seguente indirizzo: Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri inviare e-mail a: cedils@unistrada.it