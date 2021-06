Reggio Calabria – Aperte le iscrizioni al workshop “Le ceramiche di Seminara”

Roma, diplomandosi in Pittura nel 1984. Vive e lavora ad Amelia ed è Titolare della Cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti, Istituzione di Alta Formazione Artistica.

Nel marzo 1994 crea con Simone Armelani e Carlo De Meo la rivista “APPARECCHIO”

2005 Il MAN presenta “APPARECCHIO”, a cura di C. Collu e A. Cuccu, MAN – Museo d’Arte Provincia di Nuoro.Dal 1995 lavora insieme con l’artista Martina Maria Riescher sotto il nome P&R ad un progetto intitolato “Città ideale”.

Curatore – Saverio Manuardi

Docente di Tecniche della Modellazione Digitale presso l’Accademia BB.AA di Reggio Calabria.

Da responsabile ECTS per l’ufficio Erasmus ha la responsabilità di applicare il principio di trasparenza nei processi di apprendimento, insegnamento e verifica del profitto, facilitando la progettazione, erogazione e valutazione nei corsi di studio per gli studenti in mobilità internazionale. Ha maturato esperienze con sistemi hardware e software, in particolare con i sistemi operativi Windows e Apple OS, con programmi tridimensionali e Cad più avanzati, come Autodesk Maya, Autocad, Zbrush, Photoshop. Si dedica inoltre alla stampa 3d utilizzando diverse tipologie di stampanti.