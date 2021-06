Falcomatà al convegno di Uil Trasporti Calabria: “Più risorse al sud per rilanciare il Paese”

“Bisogna saper andare oltre la crisi, programmare già oggi quello che avverrà nei prossimi anni. Abbiamo una grande occasione, ma per farlo è necessario stabilire prima le regole d’ingaggio. Il tema delle risorse e degli investimenti è certamente quello più centrale. Ed è assurdo che ci sia ancora qualcuno oggi che sostiene il criterio della spesa storica, tentando di relegare il Sud ad una condizione di arretratezza e di svantaggio strutturale, soprattutto in settori cardine come quello dei servizi e delle politiche sociali. Dobbiamo smontare la narrazione per la quale il Sud non ha bisogno di ulteriori risorse perché ha già i fondi europei. È sbagliato, perché le risorse comunitarie sono destinate a recuperare un gap storico e quindi vanno considerate come aggiuntive e non sostitutive. Su questi temi le istituzioni governative devono dimostrarsi più nette e coraggiose. Destinare risorse al sud oggi significa dare una spinta propulsiva allo sviluppo dell’intero Paese”.

Lo ha detto il sindaco metropolitano di Reggio Calabria intervenendo questa mattina nel corso del convegno “Programmare e formare il futuro occupazionale nei trasporti” promosso dalla Uil Trasporti Calabria.

All’incontro, tenutosi quest’oggi a Cittanova, hanno preso parte, tra gli altri, il Segretario Generale nazionale della Uil Trasporti Claudio Tarlazzi, il segretario generale Uiltrasporti Calabria Giuseppe Rizzo, il Segretario Generale Uil Calabria Santo Biondo, la Dirigente dell’Istituto Piria di Rosarno Mariarosaria Russo, l’Assessore al Lavoro della Regione Calabria Fausto Orsomarso, il Presidente dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro Andrea Agostinelli, il Direttore del Centro Cefris di Gioia Tauro Domenico Napoli, l’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria Aristide Vercillo, il Direttore Generale di Sacal Piervittorio Farabbi e il Direttore Generale di Automar Spa Giuliana Brucato.

Una discussione ampia e partecipata, che è servita a fare il punto sulle politiche di programmazione del comparto dei trasporti in Calabria, sul quale il sindaco Falcomatà ha concentrato le sue considerazioni.

“Sui fondi del Recovery il Mezzogiorno si gioca davvero tutto – ha aggiunto il sindaco – ma purtroppo, ad oggi, i parametri della ripartizione ad oggi non sono stati rispettati. Il sud ha avuto molto meno di ciò che gli spettava, in relazione agli indicatori espressi dalla stessa Unione Europea. Ciò che auspichiamo oggi è che le Città Metropolitane siano destinatarie di una parte dei fondi del Pnrr, perché siamo convinti che i territori debbano essere pienamente coinvolti nella gestione degli investimenti, soprattutto nella fase di programmazione. Allo stesso tempo auspichiamo una semplificazione delle procedure di appalto, ovviamente nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalità, ma evitando tutte le lungaggini che determinano spesso cantieri e servizi che procedono troppo a rilento e non risultano quindi in linea con le esigenze del territorio e delle comunità”.

Il sindaco ha poi fatto il punto sui diversi percorsi attivati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per la programmazione delle risorse in arrivo per il rilancio socioeconomico dopo la crisi pandemica. “Abbiamo