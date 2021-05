UniRC| Il Prof. Giuseppe Zimbalatti è il nuovo Direttore Generale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Il Prof. Giuseppe Zimbalatti è il nuovo Direttore Generale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per i prossimi tre anni. L’avvicendamento nella carica con il Direttore uscente Prof. Ottavio Amaro è avvenuto in data odierna, nel corso di una sobria cerimonia, alla presenza del Rettore Prof. Santo Marcello Zimbone.

Nel suo indirizzo di saluto, il Rettore ha ringraziato il Prof. Amaro per l’intensa attività svolta durante il suo mandato. Ha rivolto, inoltre, al neo Direttore Generale

Prof. Giuseppe Zimbalatti i migliori auguri di buon lavoro, con l’avvio sin da subito di una positiva sinergia e di una efficace interlocuzione con le varie componenti della Comunità universitaria.