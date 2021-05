Regionali: continua il tour elettorale di Tansi, weekend nella locride

Prosegue a gran ritmo il tour elettorale di Carlo Tansi, leader di Tesoro Calabria, con l’intento di spiegare alla gente il suo progetto di governo di cambiamento per la Calabria.

Dopo lo scorso weekend interamente dedicato al vibonese, nel prossimo fine settimana Tansi e il suo staff si sposteranno nella locride.

Due giorni di frenetica attività tra Locri, Caulonia e territori limitrofi, dove Tansi incontrerà candidati e cittadini che lo hanno sollecitato per un confronto sulle problematiche che riguardano un territorio, la locride, dalle immense potenzialità, ma che, per colpa di politici incapaci e dediti al malaffare, è stato abbandonato da troppi anni a se stesso.

Sabato 28 alle ore 12.00, Tansi sarà sulla frana che ha fortemente compromesso il traffico veicolare sulla SP1, Locri-Gerace. Un sopralluogo per individuare le soluzioni tecniche per una messa in sicurezza definitiva che era stata garantita dallo stesso Tansi circa tre anni fa, ai tempi in cui era direttore della Protezione Civile regionale, attraverso un finanziamento di circa due milioni di euro messi a disposizione delle autorità competenti ma ancora non erogati e utilizzati per manifeste incapacità amministrative della regione.

Alle 15.00 arriverà

presso l’ospedale di Locri per denunciare lo stato di inaccettabile difficoltà in cui versa un nosocomio di vitale importanza per la locride.

Alle 16.00 Tansi raggiungerà il Parco archeologico di Locri, prezioso tesoro calabrese di valore inestimabile.

Seguirà un importante appuntamento, previsto per le 17.30 in Piazza delle tre Chiese a Locri, dove il Leader di Tesoro Calabria incontrerà gli operatori turistici della zona e i cittadini, che sono tutti invitati a partecipare.

Domenica 29 alle ore 9.30, accompagnato dai suoi candidati della locride, Tansi sarà a Caulonia M., per un incontro con cittadini e varie forze politiche del territorio.

Seguirà alle 11:00 un sopralluogo tecnico sulla frana che nel centro storico di Caulonia superiore, in contrada Maietta, ha iniziato a coinvolgere e danneggiare molte abitazioni e la bellissima chiesa dell’Immacolata (XVII secolo).

Alle 15.30 Tansi farà visita, a Caulonia Marina, al cosidetto “Ospedaletto”, piccolo nosocomio i cui lavori sono iniziati molti anni fa ma che non è stato ancora ultimato.

Poi si recherà, sempre a Caulonia M., in Via dei Carafa dove il crollo di un muro ha fortemente pregiudicato la transitabilità di un’arteria urbana di vitale importanza.

Chiuderà il tour di questo weekend con un incontro con associazioni di volontariato previsto a Caulonia M. per le ore 17.00.

Tutti gli incontri si svolgeranno all’aperto e nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa antiCovid.