Reggio Calabria – La Piazza della Stazione di S.Caterina sarà uno dei teatri della Festa del Tricolore

Come un anno fa, la Piazza della Stazione di S.Caterina sarà uno dei teatri della Festa del Tricolore.

La Festa della Repubblica del 2 Giugno rappresenta un momento importante per il nostro paese, ancor più in questo periodo particolare l’unità del popolo italiano è un grande valore per la democrazia, valore sancito dalla Costituzione.

Mercoledì 2 giugno, alle ore 10,30, in piazza stazione FS di S Caterina la Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Reggio Calabria, renderà gli onori alla bandiera issata all’ingresso della stazione.

L’iniziativa, molto sobria, si terrà nel rispetto delle norme attuali e rappresenterà un momento di grande riflessione, con la speranza di veder ripartire il nostro bellissimo territorio, nel segno della democrazia e della libertà affiancandosi alle proposte culturali e sociali delle altre Associazioni.

Associazione “Incontriamoci sempre per il Volontariato”

Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Reggio Calabria