Reggio Calabria – banchetto solidale al Mercante in Fiera

La macchina di Uniti per un sorriso si rimette in moto. Domenica 23 maggio al Mercante in Fiera (Rada Giunchi- Largo lido comunale- RC) verrà allestito uno stand solidale, riconoscibile dalla locandina allegata.

Nello stand si potranno acquistare piccoli oggetti e fumetti; l’intero ricavato sarà donato per le cure di Andrea Donadeo, che disgraziatamente il 19/09/19 “è vittima di un incidente stradale frontale sulla strada per Mottola … quattro feriti ma solo uno in coma… Andrea rientrava a casa dopo aver fatto un colloquio di lavoro a Bari… Andrea viene portato subito all’ospedale tarantino Ss. Annunziata… purtroppo entra in coma a causa del trauma alla testa subito…. Dopo un mese viene trasferito in una clinica di riabilitazione del Sud Italia. La riabilitazione di Andrea stava dando dei risultati fino a quando , a Marzo 2020 , a causa del Covid, la zia Laila che ha seguito il nipote costantemente, viene costretta a lasciare la struttura e quindi Andrea per ben 6 lunghi mesi.

Andrea viene lasciato solo ,dopo tre mesi i Medici dicono che x luì non ci sono speranze e viene trasferito in una clinica di lunga degenza…Zia Laila si mette subito in movimento x portare via Andrea da quella Clinica, tanti intoppi ,tante porte chiuse in faccia, poi finalmente conosce la clinica Quarenghi a San pellegrino terme ,il dottor Salvi si prende in carica Andrea e …tanti progressi nonostante abbia preso il Covid…ma ciò non basta, Andrea rimane comunque intrappolato nel suo corpo, reagisce minimamente agli stimoli. Vogliamo che torni a sorridere e solo una clinica in Austria può aiutarlo…questa clinica è molto costosa. molto:( aiutiamolo , anche un solo euro può formare un mare e può aiutare Andrea a ritornare a sorridere!”

(vengono riportate le parole della zia di Andrea)

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare alla raccolta fondi, venendo a trovarci al Mercante in Fiera o versando un contributo sul suo conto corrente tramite

Iban IT13T0103079040000003091615

https://www.facebook.com/andrea.donadeo.79