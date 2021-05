Ponte Stretto, Siclari (FI): “Su esiti Commissione Ministeriale al via dibattito il 7 maggio”

La conclusione dei lavori della commissione ministeriale sui progetti per il Ponte sullo Stretto è un punto di partenza importante per il dibattito che prende le mosse da Villa San Giovanni, città simbolo del Ponte, il prossimo 7 maggio alle ore 10.00 e dove parteciperanno i rappresentanti di tutte le forze politiche. La maggioranza che sostiene il Governo e quasi tutte le forze politiche bipartisan sono favorevoli alla grande opera che deve segnare la svolta per il rilancio del Sud in termini di occupazione, di turismo, di produzione agroalimentare ecc. La fine dell’isolamento della Sicilia, che è la più grande regione italiana, non può che rappresentare l’inizio dello sviluppo delle regioni meridionali che grazie alle infrastrutture, all’alta velocità ed all’alta capacità ferroviaria, saranno in grado di essere competitive a livello internazionale creando quel lavoro che manca e per il quale 2milioni di giovani negli ultimi venti anni hanno lasciato la loro terra di origine”. Così, in una nota, il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Salute, Marco Siclari.