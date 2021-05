Piano di zona, oggi a Caulonia via al tavolo di coordinamento

Oggi alle ore 14 presso i locali del Distretto di Caulonia in via Brigida Postorino si terrà il primo tavolo di coordinamento per l’elaborazione del piano di zona 2020-2022 dell’Ambito Territoriale di cui Caulonia è Capofila.

Saranno presenti all’incontro le istituzioni coinvolte nella fase di programmazione delle attività, ovvero la Città Metropolitana, l’ASP, il Forum del terzo settore, gli Uffici del Ministero della giustizia, l’Unical, le sigle sindacali CGIL-CISL-UIL, i Comuni attraverso i loro rappresentanti tecnici e politici, nonché gli operatori dell’ATS direttamente coinvolti nelle attività relative ai tavoli tematici il cui avvio è previsto già dalla prossima settimana e che vedrà l’intervento di numerosi attori sociali del territorio sulle varie aree individuate per la progettazione degli interventi.

Il tavolo di coordinamento assume una importanza fondamentale trattandosi della cabina di regia attraverso la quale verrà realizzato il percorso di elaborazione del piano.

Caterina Belcastro

Sindaco di Caulonia – Comune Capofila ATS