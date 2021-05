Patto del Ponte: giornata storica con Villa San Giovanni capitale del Sud

Di seguito la Nota del Senatore Marco Siclari – Diamo il via alla giornata storica per il sud che potrebbe essere riportata sui libri di storia perche è la prima volta nella storia repubblicana del nostro paese che tutti i parlamentari Calabria e Sicilia di tutti gli schieramenti politici, fi, pd, iv, fdi, m5s, lega, si siedono attorno allo stesso tavolo per siglare il “patto del ponte”, quel ponte che deve permettere il passaggio dall’obbligo ad emigrare al diritto di rimanere, scegliendo di poter lavorare nella propria terra e mettere su famiglia.

oggi discutiamo di sud pensando alle nuove e alle prossime che

devono avere il diritto di scegliere di rimanere al sud non più sottosviluppato. Villa San Giovanni, una piccola cittadina di tredicimila abitanti, che sono certamente pochi rispetto a Roma capitale che conta 3 milioni di abitanti, senza nulla togliere a Roma, diventa nel suo piccolo la capitale dell’Italia….perché sono proprio i tredicimila abitanti che mettono al servizio del paese il territorio per realizzare un’opera che rilancerà l’intero paese. (Nota del Senatore Marco Siclari)