Parte a Reggio Calabria una Summer School per nuove idee di impresa

percorso intensivo e multidisciplinare di due settimane dove i contenuti umanistici saranno messi in interazione con le competenze di management, marketing e organizzazione necessari alla creazione di impresa».

«Abbiamo trovato una straordinaria collaborazione nel territorio calabrese, a partire dalle università e dal progetto Oasi, fino all’ecosistema innovativo di Entopan e al terzo settore di ARCI regionale. Contiamo di sviluppare questi legami nel seguito della Scuola. – ha affermato Andrea Bonaccorsi, ordinario di Ingegneria gestionale all’Università di Pisa e direttore scientifico della Summer School – Si dice spesso infatti che l’Italia ha un deposito di cultura umanistica unica al mondo, ma si fa molto poco per progettare nuove forme di ricezione e fruizione, anche in una prospettiva internazionale. Abbiamo bisogno di sperimentare soluzioni imprenditoriali che siano finanziariamente sostenibili, nel pubblico come nel privato. La Summer School abilita a iniziare un percorso originale in questa direzione».

«Dopo la positiva esperienza della Summer School Entrepreneurship in Humanities a Bologna, abbiamo deciso di sostenere questa esperienza anche per il Sud Italia – ha detto Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD – Questo progetto permetterà a chi ha una formazione umanistica, o la sta completando, di intrecciarla con nuove competenze, per iniziare a dare una forma più concreta alla propria idea di impresa. Ce n’è bisogno, soprattutto al Sud, dove troppo spesso si ha l’idea che tutto sia fermo e che sia impossibile cambiare le cose. Non è cosi, tante persone, tanti giovani, vogliono mettersi in gioco, vogliono dimostrare che, attraverso competenze, impegno e responsabilità, è possibile dare vita a belle esperienze imprenditoriali».

Per maggiori informazioni e per effettuare la propria candidatura è possibile consultare la pagina della Summer School sul sito di Fondazione Golinelli:

https://www.fondazionegolinelli.it/it/area-arti/summer-school-diventa-imprenditore