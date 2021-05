Palmi, denunciato 43enne in possesso di Bromazepam

A Palmi, i Carabinieri, nei giorni scorsi, hanno posto in essere diversi servizi di controllo del territorio ad ampio raggio, volti a vigilare per garantire il contenimento e il rispetto della normativa anti – Covid 19, oltre che il contrasto della criminalità, in ogni sua espressione.

In tale quadro, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 43enne di Palmi che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un flacone contenente un ansiolitico a base di Bromazepam, sostanza, riconosciuta quale stupefacente dall’attuale normativa vigente e legata ad un alto rischio di dipendenza.

Complessivamente, durante lo scorso fine settimana, sono state sottoposte a controllo circa 450 persone e 250 veicoli e 7 sono state le sanzioni per violazioni delle norme volte al contenimento dell’epidemia da Covid 19 e 9 per violazioni al Codice della Strada.

Continueranno i servizi di controllo del territorio, al fine di garantire sempre una costante azione di prevenzione e contrasto ad ogni comportamento illecito.