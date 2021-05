Cirella di Platì – Dopo 11 anni consegnati lavori per riqualificazione campo sportivo e centro di aggregazione

A pochi mesi dal suo insediamento l’amministrazione guidata dal Sindaco Rosario Sergi continua a individuare e recuperare finanziamenti indispensabili a dare un volto nuovo e di speranza all’intera comunità platiese. Proprio grazie al recupero di somme destinate alla riqualificazione delle opere pubbliche, messe a disposizione dal PON SICUREZZA, è arrivato il colpaccio a beneficio della frazione di Cirella: dopo 11 anni sono stati consegnati i lavori per la riqualificazione ed il completamento del campo sportivo e del centro di aggregazione. Paolo Ferrara: “Lo sviluppo delle attività dei centri di aggregazione sociale sono tra le priorità della nostra azione amministrativa e politica. Il campo sportivo e il centro di aggregazione sociale non sono solo spazi pubblici, ma soprattutto luoghi in cui incontrarsi, raccontarsi, confrontarsi e conoscersi; sì spazi fisici, stabili e riconoscibili. Questi spazi sono indispensabili alla nostra comunità per incontrarsi, stare insieme, proporre diverse attività e dove è possibile vivere all’insegna della socializzazione e della creatività. Grazie ai fondi del PON SICUREZZA dopo ben 11 anni finalmente queste due strategiche strutture potranno essere completate e messe a disposizione all’intera comunità. Consentitelo, questa è l’ennesima azione concreta che l’amministrazione comunale guidata dall’infaticabile Sindaco Rosario Sergi (in soli pochi mesi dall’insediamento) sta realizzando proiettando la meravigliosa comunità di Platì verso una dimensione sempre più Metropolitana”.