Camera di commercio di Reggio Calabria: oltre 200 mila euro di contributi a fondo perduto a beneficio delle imprese della Città Metropolitana

La Camera di commercio di Reggio Calabria destina una prima tranche di oltre 200 mila euro di risorse economiche per sostenere lo sviluppo ed accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese reggine.

Come dichiarato dal Presidente dell’Ente camerale Antonino Tramontana: “L’obiettivo che ci poniamo con questi nuovi bandi è di mettere in campo opportunità favorevoli alla ripartenza delle imprese, ed in generale allo sviluppo economico del territorio, attraverso azioni di immediato supporto sotto forma di contributi diretti e a fondo perduto per la realizzazione di investimenti negli ambiti strategici della digitalizzazione, dell’internazionalizzazione e della valorizzazione del binomio turismo-agroalimentare. Inoltre, con la nuova edizione del Bando “Premi per l’innovazione”, vogliamo premiare le imprese che sono riuscite a trasformare l’emergenza in un’opportunità di innovazione ”.

Il Bando Voucher Digitali I4.0 – anno 2021 prevede 90 mila euro di risorse economiche per sostenere l’innovazione digitale delle imprese reggine in ottica I4.0, anche finalizzata ad approcci green oriented del tessuto produttivo, attraverso l’erogazione di voucher, a copertura del 70% delle spese ammissibili, di importo massimo pari a 7 mila euro ad impresa, per l’acquisto di servizi di consulenza e/o formazione e di beni strumentali correlati.

50 mila euro di risorse economiche sono destinate, attraverso il Bando Internazionalizzazione – anno 2021, a sostenere l’acquisizione di servizi per favorire l’avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali. I contributi saranno erogati a copertura di una percentuale dei costi ammissibili pari al 70%. L’importo massimo del contributo ottenibile non potrà superare l’importo di 3 mila 500 euro.