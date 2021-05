AstraZeneca in Calabria, Figliuolo: “In alcune regioni percezione non adeguata del vaccino”

Aveva fatto discutere la notizia, poi smentita, che alcune dosi di vaccino AstraZeneca non utilizzate in Calabria fossero finite al Nord dove, invece, si vaccina a tamburo battente con meno diffidenza evidemente di quanto avviene sul territorio calabrese.

Della questione ha parlato il generale Figliolo, commissario per l’Emergenza coronavirus. «Il controllo dei fabbisogni – ha detto in un’intervista rilasciata Il Messagger- è una delle principali azioni dirette e costanti che svolgo unitamente alla mia Direzione Operativa. Quando serve, si operano dei bilanciamenti che vengono concordati con i Presidenti delle Regioni. Non esiste un “magazzino” di vaccini, sarebbe totalmente illogico. I trasferimenti di dosi hanno carattere provvisorio, perché – quando la situazione degli approvvigionamenti si normalizza – la Regione che ha ceduto temporaneamente i vaccini a sua disposizione ne riceve altrettanti, secondo il principio “una testa – un vaccino”. Voglio poi sfatare la vulgata “Sud-Nord”: la Campania usa AstraZeneca tanto quanto la Lombardia. E’ vero che ci sono Regioni del sud come Sicilia, Calabria e Basilicata – ma anche del Centro come l’Abruzzo – in cui vi è una percezione non adeguata del vaccino anglo-svedese. Ma il primo bilanciamento, pari a 50 mila dosi, è avvenuto – con la regia della Struttura Commissariale – tra Sicilia e Puglia, su esplicita richiesta del Presidente Emiliano che ha incontrato il consenso del Presidente Musumeci. Il piano dev’essere applicato per bene, con il controllo continuo della Struttura commissariale e con la collaborazione dei Presidenti delle Regioni: in tal modo le azioni acquistano valore positivo e si produce un effetto moltiplicatore».