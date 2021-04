Unicef Reggio Calabria accanto alle famiglie de “Il volo delle farfalle” per affermare i diritti dei bambini

“Una battaglia condivisa per affermare il diritto alla salute e alle cure dei bambini”. Anche il Comitato provinciale di Unicef Reggio Calabria al fianco delle famiglie dell’associazione “Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo”, durante la manifestazione di protesta di fronte alla sede generale dell’Asp di Reggio Calabria contro il mancato adempimento alle 14 ordinanze d’urgenza per le terapie dei bimbini affetti da autismo.

“Rispondiamo all’appello disperato di queste famiglie – ha dichiarato il Presidente del Comitato provinciale di Unicef Reggio Calabria Alessandra Tavella – e ci uniamo alla loro lotta, e in particolare a quella di mamma Angela, con profondo senso di solidarietà e responsabilità affinché sia riconosciuto il diritto alle cure di ogni bambino. Con la nostra presenza vogliamo dare forza a questa battaglia dinnanzi alla quale ci sentiamo coinvolti sia come organizzazione che sul piano umano. Non accettiamo che vengano calpestati i diritti dei più fragili così come non possiamo consentire che una società mortifichi proprio coloro che necessitano di maggiori cure mediche e attenzioni. Il nostro non vuole solo essere un richiamo alle autorità e alle istituzioni ma vuole essere anche un appello a tutta la società civile affinché riconosca nelle legittime rivendicazioni di questi genitori un momento di riscatto collettivo contro ogni forma di ingiustizia.”