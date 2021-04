UILPA Reggio Calabria: “Degrado uffici giudiziari Palmi, attivato tavolo tecnico in Prefettura”

A riassumere l’oramai annosa questione – prosegue Foti – l’Ing. Menale che ha ribadito la necessità di un celere intervento da parte del Comune di Palmi affinché provveda alla rimozione dei pannelli fotovoltaici, causa principale del degrado degli edifici che ospitano gli uffici del Giudice di Pace e UNEP, in modo da poter procedere in breve tempo alle necessarie opere di manutenzione. Il Sindaco Ranuccio ha dato massima disponibilità sull’intervento, di concerto con la ditta installatrice congiuntamente convocata per un sopralluogo necessario all’avviamento del cantiere.

Come UILPA abbiamo subito ribattuto sull’estrema necessità di un rapido intervento per scongiurare il pericolo di crollo, ringraziando nel contempo la Direzione Generale del Ministero della Giustizia per l’attività svolta con estrema rapidità e professionalità. Anche stavolta – dichiara Foti – grazie alle nostre battaglie e alle nostre denunce siamo riusciti a mettere in evidenza un grave problema di pregiudizio per la salubrità e la sicurezza dei lavoratori, portando la questione sul tavolo del Direttore Massimo Orlando, Dirigente Generale della Direzione Generale delle Risorse Materiali del Ministero della Giustizia, che ha “acceso un faro” sulla questione Palmi, così come ribadito dallo stesso Ing. Menale che, dopo aver ascoltato le disamine degli intervenuti ha ritenuto opportuno chiedere al Sindaco Ranuccio un