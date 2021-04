Sergio Conti è il nuovo direttore responsabile di ReggioTV

L’emittente televisiva calabrese ReggioTV ha un nuovo direttore delle news: si tratta di Sergio Conti, giornalista e imprenditore reggino, che succede a Francesco Chindemi. Esperto di produzioni televisive, Conti è il proprietario dell’azienda di comunicazione Iamu. In vent’anni di carriera, ha collaborato per giornali quali l’Avvenire, Calabria Ora e Corriere della Calabria; ha ideato e condotto diversi programmi radiofonici di intrattenimento e informazione in onda su Radio Touring; ha prodotto docufilm per la televisione quali Gli spazi della pena in carcere al fianco dei detenuti, Bambini in bilico sui minori a rischio in Calabria e Fantasmi sul fenomeno dell’immigrazione. Anchorman poliedrico che spazia tra la tv, la radio e il web, nel 2012 ha curato la comunicazione del concerto diretto dal maestro Riccardo Muti a Reggio Calabria. La sua attività di comunicatore specializzato nel mondo giovanile lo ha portato a firmare reportage per Save The Children, Avis e in diversi istituti scolastici del sud Italia. Nel 2019 viene premiato dalla Camera di Commercio reggina per il progetto “Scuola in diretta”, caratterizzato dall’utilizzo innovativo della banda ultra larga. Appassionato di storie positive, nel 2021 ha curato la regia televisiva di diversi eventi, tra cui il concerto di Capodanno tenutosi al Teatro “Cilea” di Reggio Calabria. Dal primo di maggio 2021 dirigerà il telegiornale della storica emittente ReggioTV, dove ha mosso i primi passi da giovanissimo. Lunedì 3 maggio Sergio Conti firmerà l’editoriale di presentazione ai telespettatori.