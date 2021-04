Reggio Calabria, consiglieri comunali Fi: “Vicenda concessione lidi gestita malissimo dall’Amministrazione”

Come se non bastasse l’inasprimento della crisi economica a causa della pandemia, ci si mette anche il Comune di Reggio Calabria a complicare la vita a chi intende investire nelle attività legate alla balneazione. È di questi giorni infatti la notizia che per quanto concerne i lidi del Lungomare si possa sì procedere con il montaggio delle strutture, ma con scadenza 30 luglio per le concessioni demaniali. Un controsenso notevole, considerati gli investimenti da affrontare per gli imprenditori reggini che si ritroverebbero, paradossalmente, “abusivi” da giorno 1 agosto (data che segna per giunta l’inizio di quello che è considerato il periodo di alta stagione).

Agli albori della ripartenza dunque, c’è già un bel punto interrogativo davanti alle

attività commerciali estive, fulcro della vita sociale. Eppure la circolare emessa nei giorni scorsi dall’Amministrazione Comunale non lascia spazio ad interpretazioni: la scadenza è 30 luglio e non vi è alcuna certezza una volta terminata la proroga, nella più totale degli imprenditori reggini, costretti a vivere quindi una situazione assurda senza certezze per il futuro di una stagione iniziata già col piede sbagliato.

Questa è la riprova di quanto l’Amministrazione Comunale targata Falcomatà sia

lontana dai bisogni reali dei cittadini e del tessuto socioeconomico. È sconcertante che non esista un bando effettuato nei tempi corretti, al di là dei falsi tecnicismi a cui siamo certi si appellerà la Giunta per giustificarsi del ritardo con cui ha affrontato la questione degli stabilimenti balneari. Gli imprenditori reggini, in particolar modo in questo periodo storico, non meritano queste mancanze di attenzione.

Forza Italia per sua stessa natura è da sempre vicina a chi fa impresa, al fianco di chi lavora e di chi crea posti di lavoro.

Federico Milia

Antonino Caridi

Antonino Maiolino