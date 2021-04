Reggio Calabria – Cartelle esattoriali, Nino Gullì: “Lo Stato sia dalla parte delle imprese”

Ed eccoci arrivati ad una nuova scadenza esattoriale! Il decreto Sostegni aveva previsto la proroga “finale” a oggi , 30 aprile 2021, delle riscossioni dei pagamenti, in un primo momento fissato allo scorso 28 febbraio.

Questo ha comportato che, per mettersi in regola con i pagamenti sospesi da marzo 2020 ad aprile 2021 con le rateizzazioni in corso, si è dovuto pagare almeno 4, 5 rate tutte insieme, poiché la tolleranza a non perdere la rateazione è di 10 rate, anche non consecutive, in luogo delle 5 previste prima del decreto. In poche parole, stiamo parlando di un totale di 14, 15 rate!