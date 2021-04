Perrone ( Cisl Reggio Calabria) “Sbarra, un Segretario nazionale che percepisce la voglia di riscatto dei nostri territori”

Quella dei Sindaci e del mondo del volontariato della locride, indirizzata al Premier Draghi, è stata una lettera che ha racchiuso un appello e una voglia di riscatto per una comunità che ha lo straordinario bisogno di non perdere l’opportunità del Recovery Fund. Una missiva che è stata posta a conoscenza anche delle Segreterie Generali nazionali di Cgil, Cisl e Uil. E per questo ho apprezzato la posizione di Luigi Sbarra, e lo ringrazio per questo, per aver scelto, ancora una volta, di stare dalla parte di quei sindaci e quelle anime sociali, che rappresentano una porzione importante di un Sud in cerca di un futuro ambizioso e mai più vittima di scelte anti-meridionaliste. La paura di non essere ascoltati scivolerà via dinanzi l’impegno del nostro Segretario nazionale, il quale percepisce quella voglia di riscatto che per troppo tempo è rimasta inesaudita. Nelle parole indirizzate a Draghi e al suo Governo, leggiamo il senso delle nostre battaglie. Dalle infrastrutture indispensabili per la Città Metropolitana, all’ Alta velocità; dalla Zes, alla storia e all’identità dei nostri territori, culla di civiltà e cuore pulsante di un’economia che stenta a ripartire, fino ad arrivare alla centralità di un territorio dentro il Mediterraneo e passpartout per un’Europa, impegnata nella costruzione della sua identità. Non c’è dubbio che quella del Piano Nazionale di ripresa e resilienza è l’ultima chiamata. Il Governo deve fare scelte strategiche per accorciare, con i fatti, il gap che ha reso il Paese una nazione che viaggiava a due velocità. Faccio mie le parole di Sbarra: “Se parte il Mezzogiorno, ripartirà il sistema Paese”. E lo potrà fare dai territori come quello della