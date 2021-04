Marino Demetrio (FdI): “Nomina Dott. Minniti Direttore Sanitario ASP Reggio Calabria notizia che conforta e incoraggia”

Marino Demetrio (FdI): Nomina Dott. Minniti Direttore Sanitario ASP Reggio Calabria.

“La nomina del dott. Domenico Minniti quale nuovo Direttore Sanitario dell’Asp di Reggio, è una notizia che conforta e incoraggia. Sono certo che la professionalità del dott. Minniti, unita alle sue enormi qualità umane, segnerà un nuovo passo nella gestione dell’Asp reggina, specialmente in questo momento delicato, in cui c’è da affrontare e sconfiggere la pandemia da Covid-19”.

Lo afferma in una nota il Capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Reggio Calabria, Demetrio Marino.

“Purtroppo sono numerose e diversificate le emergenze con cui confrontarsi – prosegue Demetrio Marino – ma le competenze del dott. Minniti aiuteranno da un lato l’Asp ad uscire dalle secche di ultimi anni deficitari, dall’altro i cittadini a ritrovare i giusti diritti in materia sanitaria. E’ chiaro che nessuno ha la bacchetta magica, pensare di risolvere ogni criticità in breve tempo sarebbe presuntuoso o ingannevole, ciò che davvero conterà, da qui in avanti, sarà l’approccio verso i pazienti, verso i servizi per garantire la tutela della salute a tutti cittadini reggini evitando, quanto più possibile, l’emigrazione sanitaria verso altre regioni. Condivido il metodo umile e professionale con cui il dott. Minniti ha intrapreso questo nuovo percorso che mira ad individuare le priorità da cui far ripartire la sanità reggina per poi allargare il raggio d’azione ad ogni comparto con una programmazione scandita dai tempi, potenziando la medicina del territorio (in questi ultimi tempi si è rilevata fondamentale), le cure primarie, migliorando le strutture esistenti con una organizzazione capillare”.

“Le sfide sono senza dubbio ardue ed impegnative, ma affidiamo alle competenze di Domenico Minniti tutti i nostri sentimenti di fiducia e speranza” ha concluso Demetrio Marino.