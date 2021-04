Ginnastica ritmica: le atlete della REGGIO RITMICA brillano in pedana

Nonostante la pandemia di Covid-19 che ha costretto il mondo ad un lungo lockdown e alla cancellazione e al rinvio di tanti eventi, Sabato 27 e Domenica 28 Marzo, si sono svolte a Catanzaro le gare regionali del campionato individuale SILVER di ginnastica ritmica, che ha visto prender parte un gran numero di atlete provenienti da tutta la Calabria. Debutto emozionante per la ASD REGGIO RITMICA, presieduta dalla dott.ssa Grazia Palermo e Antonio Barberi, che, insieme ai dirigenti tutti si ritengono pienamente soddisfatti dei risultati ottenuti e dal lavoro minuzioso e certosino svolto dalla tecnica regionale ed ufficiale di gara Federale (FGI) dott.ssa Benedetta Lombardi e da tutto lo staff che dietro le quinte collabora con la società.

La ASD REGGIO RITMICA ha schierato in campo la formazione composta da:

ARCO SOPHIA (LA-1allieve A2)

GULLI GIORGIA (LA-1allieve A2)

PUNTORIERE ALISIA (LA-1allieve A3)

VITETTA VIOLA (LA-1allieve A1)

GATTO TERESA (LB-1senior S1)

SICLARI CHIARA (LB-1senior S2) e SICLARI MARTINA (LB-2 Junior J3).

La prova regionale è stata un’opportunità di confronto e crescita per le ginnaste, dalla più piccola alla più grande, alla loro prima competizione agonistica hanno saputo ben figurare dando prova dell’ottimo lavoro svolto in soli due mesi, mettendo in risalto tecnica d’attrezzo ed espressione corporea, entrando in pedana in maniera brillante. Con i loro body luccicanti, i loro sorrisi e le loro musiche originali e frizzanti, tutte le atlete della REGGIO RITMICA hanno emozionato il pubblico presente alla diretta streaming dell’evento tanto da essere ribattezzate “stelline” della ASD REGGIO RITMICA.

Ma soprattutto la più emozionata e orgogliosa delle sue sette STELLINE, è la tecnica Lombardi, che nel ringraziare i genitori tutti per sostenere sempre le atlete ed abbracciare la ginnastica come stile di vita, ha dichiarato che partendo da questi bei risultati la squadra è pronta per lavorare con ancora più impegno ed entusiasmo per i prossimi appuntamenti agonistici primo fra tutti la finale Nazionale di ginnastica ritmica “Ginnastica in festa” che si terrà a Rimini il dal 19 al 27 giugno.

Intanto le atlete, in quel di Catanzaro, portano a casa ben 5 podi ed altri ottimi piazzamenti:

SICLARI MARTINA oro a palla e nastro e prima classificata nell’all around junior 3

SICLARI CHIARA argento a corpo libero e palla e seconda classificata nell’all around senior 2

GATTO TERESA argento a corpo libero e cerchio e seconda classificata nell’all around senior1

PUNTORIERE ALISIA argento a corpo libero e palla e seconda classificata nell’all around A3

GULLI GIORGIA argento alla palla e 4 classificata al corpo libero e nell’all around A2

Infine , ARCO SOPHIA e VITETTA VIOLA, le più piccole ginnaste della formazione Reggina , con il loro brio e la loro allegria in pedana, conquistano rispettivamente un settimo ed un quinto posto e per attrezzo ( corpo libero e palla ) e nell’all around, rientrando così tra le migliori 10 ginnaste ed ottenendo anche loro il pass per la finale nazionale di Rimini.