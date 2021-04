Corrireggio, omaggio alla stele del Partigiano

Anche quest’anno la Corrireggio, svoltasi soltanto in modalità virtuale per le restrizioni Covid, non ha mancato l’appuntamento con la commemorazione del 25 Aprile.

Una sua delegazione ha consegnato un omaggio floreale alla stele del Partigiano nella villa comunale. “Il nostro – spiega Maria Grazia Madafferi, nel deporre il fascio di fiori a nome della delegazione di Legambiente – si caratterizza come segno di condivisione piena dei valori universali di solidarietà, di libertà, di pace, di armonia che – nel giusto rapporto con l’ambiente, con gli altri e nello sport accessibile a ognuno senza discriminazioni – trova una delle espressioni fondamentali. Anche per questo – continua la giovane ambientalista – Corrireggio assegna in ogni edizione il “Premio speciale Venticinque Aprile” a chi quotidianamente dà testimonianza di “resistenza” concreta in situazioni di difficoltà, diritti negati, illegalità, criminalità organizzata.