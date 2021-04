Nasce dalla collaborazione tra POLI.design, fondato dal Politecnico di Milano, e l’ambasciata italiana in Kuwait, Sensitaliani, un progetto internazionale di promozione del design italiano che, attraverso un percorso di dieci mesi, ne racconta la storia e le peculiarità quale insieme multidisciplinare di competenze, creatività, ricerca e imprenditorialità.

L’ambasciatore d’Italia in Kuwait, Carlo Baldocci, sottolinea che l’iniziativa ha riscontrato fortissimo interesse in Kuwait, dove il design italiano è parte molto significativa dell’interazione anche economica-commerciale fra i due Paesi ed è destinato ad ampliare ulteriormente il dialogo Italia-Kuwait e le opportunità di collaborazione. L’ambasciatore Baldocci ha espresso grande apprezzamento per il sostegno all’iniziativa da parte della Facoltà di Architettura dell’Università del Kuwait e dell’American University of the Middle-East in Kuwait.

Da marzo a dicembre 2021, Sensitaliani, con la direzione scientifica della professoressa Anna Barbara, promuoverà tre principali momenti di attività, rivolti a studenti di design e professionisti del settore in Kuwait interessati al design italiano. La prima parte del programma vedrà due cicli di lezioni e conferenze online, cui seguirà un viaggio studio “sul campo” in Italia per i partecipanti.

Tema guida del progetto saranno i “sensi italiani” – certamente vista, ma anche udito, olfatto, tatto e gusto – attraverso cui esplorare il design italiano a 360 gradi e far conoscere e approfondire la cultura italiana, dall’arte alla moda, teatro, cinema, cucina, natura, sport e altro ancora. Il design è infatti inteso, non solo come veicolo commerciale per le aziende del settore protagoniste del Made in Italy, ma anche quale motore per promuovere l’Italia e il “Sistema Paese” nella sua accezione più ampia: culturale, artistica, sociale, economica ed educativa.

La collaborazione si inaugura ufficialmente il 31 marzo 2021 e si concluderà con una cerimonia di premiazione degli studenti e la presentazione dei lavori finali insieme a materiale, interviste, fotografie e video realizzati durante tutte le fasi del progetto.

POLI.design, insieme alla Scuola del Design e al Dipartimento di Design, forma il Sistema Design del Politecnico di Milano, tra le Top Universities al mondo, oggi presente nel QS World University Ranking by Subject 2020 al primo posto in Italia, terzo in Europa e al sesto al mondo nella categoria Art&design. (ANSAmed).