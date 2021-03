Siclari (FI): “Piano vaccinale europeo unitario fondamentale per evitare ricadute”

Serve un piano vaccinale europeo unitario, coordinato ed efficace che preveda che ogni Paese vaccini tutti i giorni 7.000 persone per ogni milione di popolazione per immunizzare l’Europa entro dicembre 2021. L’Italia dovrà effettuare 420.000 vaccini al giorno ed occorre una figura istituzionale che si occupi del raggiungimento di tale obiettivo. È l’unico modo per immunizzare i 27 paesi europei entro il 2021.

Senza un piano europeo comune, tra otto mesi avremo Nazioni immuni al COVID ed altri Paesi non immuni che rischiano di fare ripartire il contagio da giugno 2022 anche nei Paesi che avranno completato la campagna vaccinale nel 2021 con la nascita di nuove varianti COVID-19.

Ha così concluso il senatore azzurro.