L’Amministrazione Comunale di Sant”Alessio in Aspromonte ricorda la storia di Angela

Angela è una ragazza nigeriana poco più che ventenne che dopo aver oltrepassato il deserto a soli 19 anni ha subito indicibili violenza nei lager libici da cui, poi, è arrivata in Italia, a Sant’Alessio in Aspromonte (Rc) alla ricerca della realizzazione del suo sogno.

Angela purtroppo non e’è più! ll suo sogno si è interrotto dopo aver lottato strenuamente contro un tumore al seno con il quale ha lottato con tutte le sue forze, aggrappandosi alla vita cosi tanto da riuscire a dare alla luce una bambina proprio durante questa lotta decidendo di interrompere le cure necessarie per debellare quel brutto male.

La vita che si aggrappa alla vita!

Ed è proprio ad Angela, alla sua bambina, a questa storia di eroica normalità che il Comune di Sant’ Alessio in Aspromonte (Rc) dedica la Giornata dell’8 Marzo con l’invito a visitare alle ore 16.30 l’Aiuola “Donna meravigliosa creatura” per accendere tante piccole candele a ricordo di Angela e di tutte le donne. L’Amministrazione Comunale di Sant”Alessio in Aspromonte, che con il suo Sindaco Stefano Calabrò e la sua squadra che da anni opera per il rilancio del piccolo borgo aspromontano, crede fortemente in

questa iniziativa che coinvolgerà, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, tutti i cittadini e i beneficiari del locale Progetto SPRAR che ha offerto, nel corso degli anni, sostegno, progettualità, affetto e inclusione a quanti sono stati ospitati.

Il Sindaco

Stefano Calabrò