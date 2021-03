La CNA di Reggio Calabria fa appello a Spirlì per sostenere l’artigianato artistico

Sostenere l’artigianato artistico per difendere una parte importante del patrimonio culturale, della creatività e dell’identità della Calabria e per tutelare un pezzo rilevante del sistema economico regionale, fatto da oltre 1000 imprese e 3000 dipendenti.

La CNA di Reggio Calabria per evitare che il settore sia condannato al collasso lancia un accorato appello al Presidente f.f. della Regione Calabria affinché si adottino adeguate misure di sostegno per le imprese interessate.

Altrimenti in Calabria centinaia di imprese sono destinate alla chiusura con grave nocumento per il sistema turistico calabrese.

La Confederazione ribadisce la necessità di riservare la massima attenzione a una realtà che rappresenta la più alta espressione della creatività e del saper fare artigiano, dai maestri liutai ai ceramisti, dai maestri del vetro a quelli dei metalli preziosi, che altre realtà ci invidiano.

L’artigianato artistico calabrese rappresenta una parte importante del made in Italy, dell’economia circolare, della cultura e della formazione. Soprattutto è un elemento prezioso per le future strategie di promozione del sistema turistico calabrese. In questa ottica la CNA Nazionale e anche impegnata a chiedere al Governo Centrale misure ad hoc nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e ad accelerare l’iter del disegno di legge depositato in Senato che traccia una nuova rotta per l’artigianato artistico e tradizionale prima di vederlo schiacciato sotto il peso delle conseguenze socio-economiche della crisi sanitaria.