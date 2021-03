La CNA di Reggio Calabria esprime preoccupazione per l’andamento della campagna vaccinale nella Regione. Siamo infatti all’ultimo posto nella classifica in Italia sia per ciò che attiene le dosi fatte in proporzione alla popolazione che su quelle consegnate. Senza una accelerazione della campagna di vaccinazione, i cittadini e le imprese calabresi la “luce in fondo al tunnel” la vedranno con molto ritardo. Ciò con grave nocumento per la vita delle persone e per la ripresa delle attività economiche, e con il rischio che anche questa stagione turistica non riesca a ripartire. La CNA invita le istituzioni locali a fare tutto il possibile per recuperare il tempo perduto anche con l’aiuto dello Stato Centrale con sostegni nella logistica e nella somministrazione dei vaccini. Va segnalato, inoltre, che tra le categorie sensibili occorre considerare alcuni settori lavorativi quali quelli delle lavanderie, i cui titolari e lavoratori dipendenti sono estremamente esposti sia quando prendono in carico gli indumenti sia quando li lavano. Da aggiungere anche i settori dell’acconciatura e dell’estetica e quelli legati all’assistenza sociale. Nelle attività svolte negli Enti di Patronato, infatti, in questi ultimi mesi molti operatori sono stati contagiati da Covid-19.