La buona sanità calabrese

La Sanità in Calabria che funziona! Al Centro Dialisi di Taurianova (RC), Operatori Sanitari, una Dottoressa Nefrologa ed un Infermiere Professionale, si apprestano, domenica di primavera, a sottoporre alla macchina salva vita per dializzare, un Paziente contagiato da Covid-19. Per conoscenza diretta, gli Operatori Sanitari, due angeli, oltre a dare le cure necessarie al fiducioso Paziente, danno anche – con tenerezza – il cuore…parlando il linguaggio semplice dell’anima.

Pino Pardo