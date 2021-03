Gli auguri delle ACLI di Reggio Calabria al nuovo arcivescovo

Le ACLI di Reggio Calabria si uniscono alla gioia del popolo reggino per la nomina del nuovo arcivescovo, monsignor Fortunato Morrone.

Nel solco dei principi sui quali si fonda la nostra associazione, riteniamo tanto doveroso quanto naturale mettere a disposizione i nostri carismi per aiutare il nostro arcivescovo nella sua missione pastorale.

Siamo in piena sintonia con il primo messaggio che mons. Morrone ha voluto inviare alla nostra diocesi, nel quale è rivolta particolare attezione agli ultimi, ai poveri, alle persone sole.

Cogliamo l’occasione per salutare e ringraziare mons. Morosini per il servizio reso alla comunità nel suo ministero pastorale.

Con la certezza che potremo intraprendere un percorso fecondo di amicizia e collaborazione, ringraziamo il Santo Padre per il dono che ha fatto alla nostra Chiesa e rimaniamo in preghiera per accogliere il nostro pastore.