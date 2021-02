Reggio Calabria, Castore in azione per la potatura degli alberi nel rione Modena

Prosegue il piano per la cura del patrimonio arboreo della Città di Reggio Calabria. Questa mattina gli uomini di Castore, società comunale titolare del servizio di manutenzione degli alberi e del verde pubblico sul territorio comunale, hanno avviato la potature in via Reggio Modena, nei pressi del Campo Scuola Coni A.Penna.

Sul posto a verificare lo stato di avanzamento dei lavori anche l’Assessore all’ambiente del Comune Paolo Brunetti che ha ringraziato il personale per l’attività professionale svolta nella cura del patrimonio arboreo.

Dopo la pineta Zerbi e la zona di Modena, l’attività di potatura proseguirà nei prossimi giorni in via Reggio Campi e successivamente di nuovo sul Lungomare Falcomatà, dove si erano concentrate le attività di manutenzione del verde la scorsa settimana sull’area di Pineta Zerbi.