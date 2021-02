Prosegue con sempre maggiori consensi la Prima fiera virtuale per l’agricoltura della Calabria

Entra nella fase conclusiva www.agriinweb.it, la Prima fiera virtuale per l’agricoltura della Calabria il 2 febbraio, riserva ancora tante occasioni di confronto tra ospiti ed esperti sull’attuale condizione di questo importantissimo comparto economico regionale e sulle sfide imposte dall’avvento delle nuove tecnologie e dai mercati nazionali ed internazionali.

La giornata di ieri è stata caratterizzata, in mattinata, dall’interessante tavola rotonda svoltasi a Reggio Calabria dal titolo: “Prodotto locale: produttori e promotori si confrontano”. A cura dell’Accademia del Bergamotto e del Museo del Cibo di Reggio Calabria.

Al termine, sempre dalla città dello Stretto, il maestro orafo Gerardo Sacco ha preparato in diretta per presenti e spettatori da casa un piatto che lui stesso ha inventato, la carbonara di mare, preparata con prodotti tipici calabresi e del crotonese in particolare. (nelle foto)

Nel pomeriggio è stata la volta, sempre per la sezione eventi, della tavola rotonda curata dall’Assessorato regionale all’Agricoltura: “Il distretto florovivaistico del lametino”. Prospettive di sviluppo della frutticoltura e della vitivinicoltura di qualità. Di particolare rilievo l’intervento dell’assessore regionale Gianluca Gallo che ha illustrato i provvedimenti messi in campo dalla Regione e quelli in fase di programmazione.

Intanto vanno avanti anche le attività dei vari padiglioni della Prima fiera virtuale www.agriinweb.it. Numerosi i contatti e le richieste di informazioni arrivate in relazione alle attività e alle produzioni dei 150 espositori.

Oggi 2 febbraio sarà la giornata conclusiva dalla manifestazione. Questi gli eventi in programma:

Ore 9:30 – Seminario – “Il Distretto Turistico Regionale Riviera dei Tramonti e la valorizzazione del patrimonio agroalimentare regionale”.

ORE 11:00 – Seminario – “Le opportunità di Transizione 4.0 per le imprese del settore agroalimentare” (a cura di Enterprise Europe Network di Union Camere Calabria).

Ore 16:00 – Tavola rotonda: “L’agricoltura di precisione” (a cura dell’IIS Costanzo di Decollatura a indirizzo agrario di Soveria Mannelli e Lamezia Terme).

Ore 18:00 – Premio Innovazione “Sen. G. Petronio”.