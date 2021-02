Coronavirus – Casi positivi scuola “Vittorino da Feltre”: stop alle lezioni fino al 10 febbraio

Casi positivi tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria e stop alle lezioni fino a mercoledì 10 febbraio. La decisione è stata adottata dal sindaco Giuseppe Falcomatà che ha disposto la sospensione delle attività di didattica in presenza e contestuale attivazione della dad da domani a partire da martedì 2 febbraio per le classi della scuola secondaria di primo grado. È stata, inoltre, disposta la quarantena per 22 docenti e un collaboratore scolastico. Per l’istituto scolastico è stata, inoltre, disposta la sanificazione