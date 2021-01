Reggio Calabria – Il cantautore Domenico Panetta alle finali regionali di “Sanremo Rock”

di Grazia Candido – Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare di meno ma sognare di più perchè le cose belle arrivano quando meno te lo aspetti. Lo sa bene il nostro Domenico Panetta entusiasta di partecipare ad una nuova esperienza artistica nella quale farà conoscere la sua anima pop-rock e la sua bellissima Reggio.

Entra alle finali regionali di “Sanremo Rock & Trend”, costola del più famoso festival della canzone italiana che ha portato al successo moltissimi Big di oggi come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, Laura Bono, i Bluvertigo, i Denovo, gli Avion Travel, Gianna Nannini, Edoardo Bennato solo per citarne alcuni, il reggino Domenico Panetta, 30enne, con il suo inedito “Apri le ali del cuore”, un brano scritto e composto dallo stesso cantautore originario di Cinquefrondi.

Apprezzato dalla direzione artistica e casting di Sanremo Rock, il giovane musicista è stato ammesso direttamente tra gli 8 finalisti di girone, alle finali regionali (denominate Live tour Sanremo Rock), ed è pronto a far conoscere non solo il suo talento ma la bellezza di un Sud caratterizzato da figli che, pur di realizzare i loro sogni, provano a farlo nella loro terra natia.

“Ho partecipato alla 34esima edizione 2020/21 della nota kermesse musicale inviando via mail il mio brano inedito “Apri le ali del cuore”, uscito lo scorso anno e dedicato al mio migliore amico morto prematuramente – afferma il cantautore -. Non è una canzone triste anzi dà energia e positività a chi la ascolta, a chi in questo periodo sta affrontando un particolare momento della propria vita. E’ una carezza al cuore ma anche uno sprone a chi sta soffrendo ad andare avanti e a non arrendersi. Quando ho visto l’email della produzione, pensavo fosse uno scherzo e invece, parteciperò in primavera-estate alle finali regionali e spero di arrivare a Settembre a quelle nazionali”.

Domenico, pur essendo molto giovane, è un uomo d’altri tempi, in tutto ciò che compone riesce a cogliere i colori della vita e in punta di piedi, valica i muri del cuore e della mente.

Il suo talento di grande impatto e la sua forza narrativa sono state in passato anche apprezzate dai giudici dei talent “Amici”, “X Factor” e dal gruppo “Le Vibrazioni” con il quale si è esibito due anni fa a Reggio Calabria, aprendo il concerto della nota band milanese.

Negli anni, il giovane vocal coach, cantautore e musicista è riuscito a dimostrare ai suoi coetanei che la sensibilità è l’abito più elegante e prezioso di cui l’intelligenza possa vestirsi e che se studi e ti impegni, i sogni si possono avverare anche se abiti in Calabria.

“Ho perso il papà quando avevo sei anni, è stato un dolore molto forte da sopportare ma ho avuto accanto una mamma straordinaria che ha sempre sostenuto tutte le mie scelte – ci racconta Domenico -. Ci siamo trasferiti a Milano dove ho vissuto per 13 anni ma Reggio Calabria è la mia casa e sono ritornato per proseguire da qui la mia passione. Sanremo Rock rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione ma è soprattutto un’occasione che consente ai giovani e non solo, di esprimere le proprie capacità. Io vivo di musica, mi nutro dei suoi suoni, delle sue parole e insieme al mio compagno Marco, ho creato un’agenzia di eventi e un piccolo studio di registrazione per dare forma ai sogni. La musica ci aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori e se per qualcuno l’unione di suoni è solo rumore o un mucchio di parole ritmate, per me è semplicemente vita”.

Guarda il video del brano “Apri le ali del cuore”

https://www.youtube.com/watch?v=KEDOuX8vmhA