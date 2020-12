PD: “Fratelli di Italia annuncia 5mln per Aeroporto Lamezia Terme, ci dicano quante sono le risorse per il Tito Minniti”

Lo stanziamento di 5 milioni di Euro a fondo perduto in favore dell’Aeroporto di Lamezia Terme da parte della Regione Calabria annunciato da Fratelli di Italia che ne rivendica la paternità chiarisce ogni dubbio su quello che è il disegno politico del Centro- Destra sull’aeroporto di Reggio Calabria e sulla volontà di isolarlo e mortificarlo in favore di Lamezia Terme a dichiararlo sono i consiglieri comunali del Partito Democratico di Reggio Calabria Antonino Castorina, Giuseppe Marino, Giuseppe Sera, Nancy Iachino, Lucia Nucera, Enzo Marra e gli Assessori del Pd Rocco Albanese e Maria Angela Cama.

Il Partito Democratico con in testa il Sindaco Giuseppe Falcomatà dichiarano gli esponenti della maggioranza di Palazzo San Giorgio con risorse proprie presenti nel Bilancio della Città Metropolitana ha prima evitato la chiusura dello scalo aeroportuale finanziando l’esercizio provvisorio in più circostanze ed impegnando vari milioni di euro ed una volta che la Sacal si è aggiudicata la gestione ha provato a rilanciarlo con un piano di marketing territoriale che aveva l’obiettivo di rilanciare l’immagine dei 97 comuni del territorio Metropolitano con un investimento di 250.000 euro annui e potenziando i collegamenti da e verso il “Tito Minniti”.

Abbiamo detto a grande voce -affermano gli esponenti del Pd – che l’Aeroporto dello Stretto deve essere risollevato e sviluppato, in un’ottica che non lo vede contrapposto, con l’aeroporto di Lamezia Terme ed abbiamo dimostrato con i fatti il nostro impegno, anche economico per rilanciarlo a differenza di una regione Calabria che ha fatto tante chiacchiere e pochi fatti.

Per raggiungere questo obiettivo – affermano gli esponenti del Pd – è necessario un programma serio di sviluppo che guarda all’aerea dello Stretto come alveo naturale da valorizzare in termini di collegamenti e di infrastrutture per come il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha discusso con il Presidente De Metrio.

La politica degli annunci e delle barzellette deve finire – concludono gli esponenti del Pd – vogliamo sapere dalla Regione Calabria e da chi rappresenta il centro destra a Reggio ed in Regione quali sono gli atti concreti e le tempistiche di realizzazione che si stanno pensando per Reggio Calabria e chiediamo una presa di posizione da parte di tutti i consiglieri regionali eletti a Reggio Calabria affinchè le risorse regionali non vengano destinate solo a Lamezia Terme.