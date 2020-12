Palmi (RC) – Sequestrata area demaniale marittima

Il Corpo di Polizia Locale di Palmi, diretto dal Maggiore Francesco Managò, e la

Guardia Costiera – Delegazione di Spiaggia di Palmi, diretta dal 1° Lgt Np/Frc

Giuseppe Altomonte hanno dato esecuzione al Decreto di Sequestro Preventivo di 7

unità immobiliari totalmente abusive realizzati in località Ciambra del Comune di

Palmi, su area demaniale marittima, peraltro classificata quale zona Area a Rischio R4

del Piano di Assetto Idrologico della Calabria nonchè sottoposta a vincolo

paesaggistico ambientale, appositamente frazionata il lotti al fine di edificarvi.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, era stata avviata alla

fine del 2019 ed aveva consentito di individuare 3 dei soggetti proprietari che

dovranno rispondere dei reati di cui agli artt.633 e 639 c.p. e art.1161 codice della

navigazione per aver occupato arbitrariamente le aree suddette al fine di trarvi profitto

e di adibirle a dimora. In data odierna il personale della Polizia Giudiziaria dei

Comandi suddetti, su disposizione del G.I.P. presso il Tribunale di Palmi, ha proceduto

ad apporre i sigilli sugli immobili.