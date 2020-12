La System House vince il “Premio dei premi 2020”, le congratulazioni di Confindustria Reggio Calabria

“Esprimiamo le nostre congratulazioni alla System House, affermata realtà imprenditoriale attiva nel settore dei servizi call center con sedi in tutta Italia e anche a Reggio Calabria, per la nuova brillante affermazione nell’ambito del “Premio dei Premi 2020”. Il prestigioso risultato conseguito dalla nostra azienda associata è motivo di grande orgoglio per tutto il sistema produttivo che fa capo alla territoriale reggina”. E’ quanto afferma il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, esprimendo la soddisfazione di tutta l’associazione di via del Torrione, per l’importante riconoscimento nazionale nel campo dell’innovazione (giunto all’undicesima edizione) istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, organizzato dalla Fondazione per l’innovazione tecnologica Cotec e conferito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Il nostro territorio – prosegue il presidente Vecchio – si conferma un luogo in cui a dispetto di innumerevoli difficoltà, ritardi e ostacoli di ogni tipo, è possibile imporre modelli imprenditoriali di successo capaci di crescere, consolidarsi e durare nel tempo. L’esempio offerto da System House, grazie alla sapiente guida dell’imprenditore Agostino Silipo e alla competenza di tutto il gruppo dirigente aziendale, è una testimonianza concreta e fattiva delle straordinarie capacità e qualità che il nostro tessuto produttivo è in grado di esprimere ad ogni livello. Questa realtà aziendale che ha ramificazioni in tutto il territorio nazionale, sta offrendo ormai da decenni prove e risultati di indiscusso valore nei settori della ricerca, dell’innovazione e della continua elaborazione di soluzioni efficaci per ogni tipo di esigenza espressa dal cliente. Ma la System House – prosegue il presidente degli industriali reggini – è soprattutto un modello virtuoso e vincente in ragione dei grandi sforzi compiuti in questi anni in termini di investimenti e crescita dei vari asset imprenditoriali e delle efficaci politiche aziendali adottate in materia di organizzazione e gestione del lavoro che consentono a questa realtà di garantire occupazione e crescita formativa in diverse regioni italiani e in particolare in un territorio, come quello reggino, che proprio nella carenza del lavoro ha il suo più grande e ancora oggi irrisolto problema. Siamo davvero felici – sottolinea il presidente Vecchio – di poter annoverare la System House tra le nostre imprese associate, segno, peraltro, dell’elevata capacità rappresentativa e dell’autorevolezza istituzionale incarnate dal circuito confindustriale reggino che mi onoro di presiedere. Al collega Silipo – conclude il presidente dell’associazione di via del Torrione – al gruppo dirigente System House e a tutti i lavoratori che ne rappresentano il volto migliore, rinnoviamo le nostre più vive congratulazioni, nella consapevolezza che tale traguardo rappresenti un passo ulteriore nel percorso di crescita e costante affermazione di cui questa azienda è al tempo stesso protagonista e artefice”.