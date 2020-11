In questo lungo travaglio artistico, inventiamo un modo per conciliare arte ed inclusione sociale, lavorando sulla necessità di attori e spettatori di continuare ad indagare testi teatrali stando insieme. Un nuovo progetto del Festival Miti Contemporanei 2020 che si trasforma e riesce a vivere in un tempo di restrizioni, fobie, disumanità. Caparbi nel voler continuare a rendere un servizio pubblico alla Comunità, offriamo un programma che permette ad attori e spettatori di scambiare conoscenze, tempo, interessi e competenze.

Il progetto prevede 8 appuntamenti live on line in cui gli spettatori assistono, per ogni appuntamento, alla performance di un attore/attrice live on line e poi leggono, analizzano, indagano il testo di riferimento.

Il macro Tema sarà ‘’Generations’’. Le Generazioni si confrontano continuamente, accompagnate da conflitti che contribuiscono a distinguerle. Ci soffermeremo soprattutto sul confronto genitori – figli, che ci affascina da sempre e che appartiene a tutti noi, perché racconta le diverse visioni del mondo che hanno però anche straordinari punti in comune.

I Testi teatrali scelti saranno: ‘Morte di un commesso viaggiatore’ di A. Miller; ‘Re Lear’ di W. Shakespeare; ‘Medea’ di Euripide; ‘Il rider, la nonna e l’intelligenza artificiale’ di G. Nicodemo

Saranno attivati due gruppi da max 16 persone

Fascia 18-39 anni – Dal 25 Novembre al 20 Dicembre- Mercoledì e domenica dalle 18:30 alle 20:00

fascia over 40 – Dal 25 Novembre al 20 Dicembre – Mercoledì e domenica dalle 20:15 alle 22:00

Conduce il lavoro sul testo con i partecipanti -75′: Filippo Gessi

———————————————————————————-

Prima stagione: ‘Generations’

Mercoledì 25 novembre

Testo: Morte di un commesso viaggiatore di A. Miller

Performance 15’ di Lorenzo Praticò

Conduce il lavoro sul testo Filippo Gessi

Domenica 29 novembre

Testo: Morte di un commesso viaggiatore di A. Miller

Performance 15’di Graziano Piazza

Conduce il lavoro sul testo: Filippo Gessi

Mercoledì 2 dicembre

Testo: Medea di Euripide

Performance 15’di Teresa Timpano

Conduce il lavoro sul testo: Filippo Gessi

Domenica 6 dicembre

Testo: Medea di Euripide

Performance 15’di Viola Graziosi

Conduce il lavoro sul testo: Filippo Gessi

Mercoledì 9 dicembre

Testo: Il rider, la nonna e l’intelligenza artificiale di G. Nicodemo

Performance 15’di Francesco Godina e Laura Bussani

Conduce il lavoro sul testo: Filippo Gessi

Domenica 13 dicembre

Testo: Il rider, la nonna e l’intelligenza artificiale di G. Nicodemo

Performance 15’di Francesco Godina e Laura Bussani

Conduce il lavoro sul testo: Filippo Gessi

Mercoledì 16 dicembre

Testo: Re Lear di W. Shakespeare

Performance 15’ di Lorenzo Praticò

Conduce il lavoro sul testo: Filippo Gessi

Domenica 20 dicembre

Testo: Re Lear di W. Shakespeare

Performance 15’di Teresa Timpano

Conduce il lavoro sul testo: Filippo Gessi

Info

Acquista abbonamento su https://www.liveticket.it/festivalmiticontemporanei

Abbonamento 8 appuntamenti: 69,00€

Abbonamento con coupon sconto ’invita un amico’ :59,00€ (valido solo se l’amico che verrà presentato acquisterà l’abbonamento)

Si potrà usare la carta docente e la 18 app

Per info: info@scenanuda.it -329.7093091

La piattaforma usata sarà zoom