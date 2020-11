Reggio Calabria – Chiusi tutti i cimiteri comunali fino al 3 dicembre

L’assessore alle manutenzioni comunali Rocco Albanese avvisa i cittadini della chiusura di tutti i cimiteri comunali fino al 3 dicembre prossimo.

Dichiara Rocco Albanese:

“L’ultimo Dpcm e la collocazione della Calabria in zona rossa, pur non trattando direttamente la questione degli accessi ai cimiteri, impone alle amministrazioni di dover adattarsi in maniera consequenziale alle misure di sicurezza da Covid19 e alle limitazioni con provvedimenti locali”.

“Si è ritenuto pertanto – dichiara Rocco Albanese – di dover provvedere alla chiusura dei cimiteri comunali per scongiurare assembramenti e rischio di contagi, con una ordinanza restrittiva che si pone in linea con le attuali misure governative in vigore fino al 3 dicembre prossimo.

Conclude Rocco Albanese: “il provvedimento è consequenziale alle misure nazionali, pur condividendo l’amarezza di dover vietare il culto dei defunti nei cimiteri ai cittadini e limitare l’indotto dei fiorai, che con tutti gli altri operatori commerciali coinvolti pagano più di altri in Calabria il peso di politiche così stringenti imposte al nostro territorio”.