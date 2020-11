Reggio Calabria, Brunetti: “Chiediamo scusa ai reggini, in un mese risolveremo emergenza”

“Ripuliremo la città e in un mese risolveremo definitivamente il problema”.Tramite diretta facebook ieri sera, l’assessore comunale all’Ambiente, Paolo Brunetti, insieme al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha fatto il punto sull’emergenza rifiuti in città.

“Dopo incontro conl’assessore regionale del settore, Sergio De Caprio, è stato garantito per ulteriori tre mesi il conferimento dei rifiuti in Puglia, aumentando anche il quantitativo di trasferenza. L’impianto di Sambatello tornerà a regime, con il doppio del conferimento di ieri, quindi, una capacità di raccolta giornaliera di 250 tonnellate. Questo ci permetterà di ripulire la città. Servirà un mese per risolvere definitivamente il problema”, ha spiegato l’assessore all’Ambiente.

“Verrà data priorità alle aree più problematiche come Archi Cep, Pietrastorta, Terreti e Rione Marconi, dove interverrà una seconda ditta, che affiancherà l’Avr. La società titolare della raccolta dei rifiuti invece si occuperà “di una raccolta a tappeto e capillare su tutto il territorio”.

“Tolleranza zero. Ci sarà un controllo capillare della polizia municipale sul territorio per evitare la creazione di altre microdiscariche. L’amministrazione comunale ha chiesto scusa ai nostri concittadini; non perché siamo i diretti responsabili, ma perché – ha aggiunto Brunetti – viviamo la città e ci mortifica vederla così. Non siamo rimasti a guardare”.