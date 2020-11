Rapine e spaccio tra Gioia Tauro e Rosarno: cinque arresti

Alle prime ore dell’alba, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno dato esecuzione, nella provincia di Reggio Calabria, a 5 misure cautelari coercitive a carico di altrettanti soggetti responsabili, a vario titolo, di rapine a mano armata, furti in abitazione, spaccio di stupefacenti e danneggiamenti. Presi di mira, in particolare, gli autisti dei furgoni in uso ad imprese di trasporto merci.