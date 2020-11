Il sindaco Falcomatà: “In arrivo le risorse previste dal Decreto Agosto, con il Ministro Gualtieri ottima interlocuzione”

“Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha firmato il decreto di assegnazione delle risorse previste nel Decreto Agosto, che individua per il Comune di Reggio Calabria una somma complessiva di 70 milioni di euro per l’annualità in corso. Un’ottima notizia per la nostra città che nei fatti concretizza un proficuo percorso di interlocuzione avviato nei mesi scorsi con il Governo ed in particolare con il Ministro Gualtieri, che ringrazio per l’attenzione e la costanza dimostrata nel seguire le vicende finanziarie che hanno caratterizzato la nostra Città in questi anni”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“In settimana il Ministero dell’Interno procederà all’accredito della prima tranche da 70 milioni prevista per il 2020 – ha aggiunto il sindaco di Reggio Calabria – alla quale si aggiungeranno altri due accrediti nelle annualità successive per complessivi altri 70 milioni. Un risultato che è il frutto tangibile dell’impegno messo in campo dalla nostra Amministrazione, delle interlocuzioni avviate e concretizzate prima della tornata elettorale e che risulteranno provvidenziali per consentire al nostro Comune di uscire dal piano di rientro varato in epoca commissariale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore alle Finanze del Comune di Reggio Calabria Irene Calabrò per la quale “l’arrivo delle risorse previste dal Decreto Agosto è un risultato sul quale in pochi avrebbero scommesso, ottenuto grazie all’ottima sinergia instaurata con il Governo, capace di dare risposte concrete in termini finanziari che si tramuteranno in risorse da destinare ai servizi per i cittadini”.