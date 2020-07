Giornata europea della cultura ebraica “Percorsi Ebraici” in 90 località Italiane

Le giornate europee della cultura ebraica

L’obiettivo fondamentale di questo evento a livello europeo, organizzato dal 2000, è quello di evidenziare la diversità e la ricchezza del giudaismo e la sua importanza storica locale, regionale e nazionale, con la ferma intenzione di promuovere il dialogo, il riconoscimento e lo scambio attraverso conferenze, concerti, spettacoli, visite guidate e altre attività, che si svolgono contemporaneamente in tutto il continente. Questo progettoora è stato ampiamente rafforzato dalla collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Israele, che ha agito come mezzo per sviluppare tutti i tipi di materiali espositivi e didattici, che hanno dato un importante valore aggiunto al Festival, facilitando nel contempo la sua celebrazione in tutto il continente.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica gode del Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. È inoltre riconosciuta dal Consiglio d’Europa.

I trentadue Paesi europei che aderiscono, oltre all’Italia, sono Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Queste le 16 località nella Regione CALABRIA che aderiscono: Belvedere Marittima, Bova Marina, Catanzaro, Caulonia, Cittanova, Cosenza, Gerace, Motta San Giovanni, Nicotera, Palmi, Reggio Calabria, Rende, Santa Maria del Cedro, Tarsia, Vibo Valentia, Zambrone.

Mentre in SICILIA aderiscono:Castroreale, Marsala, Palermo, Siracusa, Trapani –

Castroreale( Messina)

Sessione educativa/informativa – Date: Domenica06/09/2020 – Tutto il giorno

Webinar

“La comunità ebraica di Castroreale tra tardo-medioevo e prima età moderna”

Con Giuseppe Campagna (dottore di ricerca presso l’Università degli studi di Messina) e Amedeo Spagnoletto Direttore del MEIS (Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah) Ferrara.