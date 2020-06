Reggio Calabria – Finisce con auto capovolta sul lungomare, tasso alcolemico cinque volte oltre il limite

Nella notte tra il 20 ed il 21 giugno un giovane era stato protagonista di un’incredibile carambola stradale. La sua auto aveva finito la propria corsa capovolgendosi sull’asfalto della zona del lungomare Matteotti.

Secondo, però, quelli che sono stati i rilievi fatti dalla autorità a motivare un incidente, per certi versi inspiegabile, sono state le condizioni di poca lucidità del guidatore.

Secondo, infatti, quanto riferiscono il protagonista della vicenda guidava con un tasso alcolemico superiore di quasi cinque volte i limiti di legge .

Le analisi cliniche e tossicologiche disposte dal nucleo della polizia municipale intervenuto, ed eseguite al GOM, hanno confermato la prima ipotesi degli operatori intervenuti. Il giovane infatti si era sin da subito dimostrato disorientato nello spazio e nel tempo e presentava alito vinoso. Per lui scatterà il ritiro del titolo di guida e la denuncia per aver provocato incidente in stato di ebbrezza alcolica. Aggravata dall’orario notturno.