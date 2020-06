La Fondazione Italo Falcomatà esprime sentimenti di sincero cordoglio per la scomparsa di Monsignor Benvenuto Malara, canonico del capitolo metropolitano di Reggio Calabria.



Pastore presente e misericordioso, per decenni Don Malara è stato un punto di riferimento per la comunità di Melito Porto Salvo e per l’intera Chiesa reggina, svolgendo il suo ministero sempre al fianco degli ultimi e costituendo un fulgido esempio di fede e di impegno per tante generazioni di giovani.

Alla famiglia del Prelato reggino, alla comunità di Melito Porto Salvo e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo nel corso del suo lungo impegno pastorale vanno le più sentite condoglianze da parte della Fondazione Italo Falcomatà e dalla Presidente Professoressa Rosa Neto Falcomatà.