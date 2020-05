Visita dell’Associazione Don Milani all’EIP di Reggio Calabria

Nella giornata di oggi, il Presidente dell’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani dr Filippo Pollifroni, è stato ricevuto presso la sede dell’EIP di Reggio Calabria dal suo coordinatore Prof Pasquale Romeo, nel rispetto assoluto delle dovute distanze ed entrambi forniti dei vari Dispositivi di Protezione Individuale(DPI ). Visto lo stato emergenziale, l’incontro della durata di pochi minuti, è servito per esprimere il più assoluto ringraziamento per quanto fatto in questi anni dall’EIP nelle rete dei servizi socio sanitari ed anche per augurare buon lavoro al Prof Romeo da poco nuovo coordinatore dello stesso servizio, nella assoluta certezza che una personalità di spessore nazionale e non solo come quella del Prof Romeo può portare sicuramente nuova linfa al nostro sistema nella sua interezza. L’occasione è servita anche per un piccola Donazione di Mascherine per tutto il personale dell’Eipda parte della Don Milani.