Reggio Calabria – Riapre il Parco Ecolandia

Sabato 23 maggio, dalle 16 alle 19, e domenica 24, dalle 10 alle 19, riaprono i cancelli di Ecolandia.

Sarà bello riscoprire il piacere di vivere la natura e passeggiare, correre, giocare all’aria aperta!

Tutto è pronto per accogliere le famiglie reggine, garantendo il rispetto delle norme igienico sanitarie poste a garanzia della salute di ogni ospite. Il verde e l’aria aperta sono la migliore soluzione dopo tutto il periodo trascorso.

Anche nella fase di chiusura, Ecolandia non ha mai smesso di pensare ai propri visitatori ed è pronta a dare il benvenuto con nuovi servizi e nuove proposte, per una esperienza ancora più divertente con le nuove aree di minigolf, percorso vita e pingpong, ma anche semplicemente per correre in bicicletta o passeggiare nella natura e gustare il fantastico paesaggio, prestando sempre la massima attenzione alle prescrizioni di sicurezza.

La ripartenza coincide con la “Laudato Si’ week 2020”, la settimana speciale dedicata all’enciclica sul Creato di Papa Francesco, i cui temi sono al centro di molte iniziative del Parco, ed in particolare di un vero e proprio “percorso” tematico, da seguire attraverso le sette tappe dislocate in alcuni punti significativi di Ecolandia, e già visitati, prima del lockdown, da migliaia di studenti della nostra regione.

Sono tante le novità che aspettano i visitatori. Proprio per le sue caratteristiche morfologiche il Parco Ecolandia è il luogo ideale per svolgere le attività motorie di cui si è sentita in particolare la mancanza durante le settimane di isolamento domestico. Oltre a correre lungo i sentieri e fra i terrazzamenti sarà possibile utilizzare le nuovissime installazioni del percorso vita o del campo di minigolf per provare il valore dello sport all’aria aperta sotto il cielo dello Stretto. Sarà inoltre possibile fruire dei tavoli da ping pong, noleggio bici e altre piccole attrazioni a disposizione di giovani e adulti.