Poste Italiane: da martedi’ 26 maggio in pagamento le pensioni di giugno

Poste italiane rende noto il calendario per il pagamento delle pensioni del mese di giugno: si inizia martedì 26 maggio con i cognomi che cominciano con le lettere A e B. Gli over 75 possono delegare i militari dell’Arma dei Carabinieri per il ritiro presso l’Ufficio postale. Collegandosi al sito www.poste.it, oppure chiamando al numero verde 800 00 33 22, è possibile ottenere tutte le informazioni relative agli orari di apertura degli uffici ed alla turnazione alfabetica.

Grazie per l’attenzione e buon lavoro.